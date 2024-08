Drogata e violentata per 24 ore | tutto ripreso con foto e video lo stupratore ha pure ordinato il sushi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 17 agosto 2024) Una sedicenne è stata abusata eper 24 ore, lodurante le violenze ha ancheper cena Ha abusato 24 ore di una sedicenne. Lo, l’operatore sociosanitario di 37 anni di Bolzano, ha abusato della giovane tra il 4 e il 5 agosto scorsi e ha filmato egrafato la sua vittima mentre la violentava in macchina. É ciò che emerge dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere, citata dal quotidiano La Repubblica, e che è stata firmata dal gip Emilio Schonsberg. Il 37enne ha adescato la ragazza alla fermata del bus affermando di volerla portare ad una festa techno a Trento, dove i due non sono mai arrivati. In realtà lol’ha portata a casa e ha continuato ad abusare di lei, abusi che sarebbero già iniziati in auto, avrebbe anchedelper cena.