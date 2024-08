Berrettini non tira aria | clamoroso ripensamento

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 17 agosto 2024) Matteo, niente da fare: la clamorosa decisione del numero 6 del ranking Atp lascia di stucco i tifosi. Fondamentalmente non c’è stata nessuna sorpresa. Non per chi aveva saputo leggere, per lo meno, tra le righe delle sue parole. In un’intervista rilasciata poco dopo la sconfitta rimediata al primo turno di Cincinnati, Matteoera stato chiaro. Forse scoraggiato dal ko subito per mano di Holger Rune, arrivato peraltro dopo un primo set straordinario, il romano aveva già tentennato. Matteosalterà una tappa prima di sbarcare a New York (LaPresse) – Ilveggente.itEra stato chiaro in merito all’imminente futuro e aveva chiarito sin da subito di non essere certo di quale sarebbe stato il prossimo passo da fare.