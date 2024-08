WTA Cincinnati Jasmine Paolini piega Anastasia Potapova in due set e approda agli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) Comincia bene l’avventura nel WTA1000 di(Stati Uniti) per. La n.5 del mondo ha sconfitto la russa(n.44 del ranking) con il punteggio di 7-6 (2) 6-3. Una partita in cui la toscana ha dato seguito ai miglioramenti messi in mostra nel corso di questa stagione, aggiudicandosi un match non banale. Qualificazionedidove ci sarà il confronto con un’altra russa, ovvero Mirra Andreeva (n.24 del ranking), a segno per 6-2 6-3 contro la ceca Karolina Pliskova (n.45 WTA). Nel primo setparte a razzo e va avanti di due break, salvando una chance del contro-break nel secondo game. Il servizio però è un po’ troppo ballerino pere, su una superficie così rapida, giocare la seconda è complicato. Ne approfitta la russa che accorcia le distanze nel quarto game.