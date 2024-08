Sinner è in una botte di ferro | bandiera bianca

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 16 agosto 2024) Nessun tocchi Jannik, il campione al momento è in unadi: tutto inutile, non ce n’è per nessuno. Non è ancora il solito Jannik, ma a sentir lui va già decisamente meglio. Certo è che più tempo trascorrerà in campo, meglio sarà. Perché dopo la tonsillite che lo ha costretto a rinunciare alle Olimpiadi, ma soprattutto dopo una settimana intera trascorsa a letto, ciò di cui più ha bisogno è proprio giocare e mettere nelle gambe quanti più match possibile. Janniksarà ancora numero 1 agli Us Open (LaPresse) – Ilveggente.itMa non solo. L’altoatesino ha necessità, ora più che mai, di incamerare punti. Non è riuscito nell’impresa di difendere i 1000 vinti lo scorso anno in Canada, ragion per cui dovrà correre ai ripari in tempi brevi, per non perdere il suo status di numero 1 al mondo.