Reporter Rai Mosca convoca amb Italia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 16 agosto 2024) 20.05 La Russia hato l'ambasciatrice d', Cecilia Piccioni, per protestare contro l'ingresso "illegale" dei giornalistini della Rai nella regione di Kursk per coprire l'attacco delle forze ucraine. Il ministero degli Esteri russo esprime una decisa protesta a Roma per le azioni dei giornalisti televisivini "infiltrati". Gli "atti commessi rientrano nel codice penale russo". Nel mirino duedel Tg1 che ha mandato in onda un servizio da Sudzha, al confine, ora sotto controllo di Kiev.