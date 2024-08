Pronto soccorso preso d’assalto le proposte del Nursind

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Segretario territorialeRomina Iannuzzi e il Segretario aziendaleMichele Rosapane. intervengono sulle criticità che si registrano aldell’Ospedale Moscati di Avellino: “le ondate di calore che si susseguono da fine giugno hanno incrementato gli accessi nei. Al Moscati va precisato che la Direzione Strategica, rispetto ai precedenti anni, non ha ridotto i posti letto proprio per non aggravare ulteriormente il Boarding. Quello che come organizzazione sindacale non comprendiamo è la chiusura del centro trasfusionale disposto dalla Direzione Medica di Presidio fino a inizio settembre. In pratica ad agosto, a causa di questa decisione incomprensibile, ilsi trasformerà in un centro trasfusionale.