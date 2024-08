MotoGP GP Austria | lussazione alla spalla sinistra per Di Giannantonio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il Gran Premio d’di Fabio Diinizia in salita. Il pilota italiano della Ducati VR46 è caduto durante i primi minuti della sessione di pre qualifiche, venendo trasportato in ospedale dopo i primi accertamenti in centro medico, che hanno evidenziato ladelle sp. “Purtroppo gli è uscita la sp-ha dichiarato Alessio Salucci, direttore del team VR46-. Non sono riusciti a rimettergliela dentro al centro medico perché gli è uscita molto. L’hanno portato in ospedale perché forse dovranno addormentarlo o fargli qualche anestesia per rimetterla dentro perché aveva dolore. Una volta sistemata si farà una risonanza e da lì si capirà, perché quando la spesce fa un po’ di danni qua e là. Era abbastanza dolorante, speriamo che abbia fatto meno danni possibile e che possa tornare in moto presto. Non ci voleva“.