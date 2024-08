Meteo in arrivo crollo termico di 10 gradi Rischio eventi estremi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 16 agosto 2024) La morsa del caldo che ha attanagliato tutta l’Italia sta per subire un primo pesante stop.delle temperature egià a partire da questo fine settimana La pioggia invocata sta per arrivare, ma come ci hanno insegnato le ultime stagioni estive, dopo la morsa del caldo estrema, altrettantopotrebbero essere i fenomeni temporaleschi attesi e previsti già questo fine settimana.attesi aventiTutta colpa dello “scontro” tra masse d’aria completamente diverse che proprio sul nostro Paese troveranno il loro campo di battaglia. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, ha infatti comunicato che almeno fino alla giornata di sabato 17 agosto ci sarà ancora tanto sole e caldo, con temperature che saliranno ben oltre le medie storiche, e di nuovo punte verso i 38-40. Centro Sud e Isole saranno interessate da questo caldo intenso.