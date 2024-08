Mediare per diventare potenza responsabile La strategia cinese nel conflitto in Ucraina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 16 agosto 2024) A tutt’oggi, l’approccio della Repubblica popolarein relazione alrusso-ucraino risulta sostanzialmente cristallizzato nel position paper pubblicato da Pechino nel febbraio 2023, ad un anno esatto dall’inizio dell’inizio dell’Operazione militare speciale attivata da Mosca ai danni di Kyiv. Il documento, per quanto rilasciato un anno e mezzo fa, risulta comunque di particolare interesse, in quanto consente di comprendere come la necessità di trovare una effettiva soluzione politica alla crisi in questione sia intrinsecamente legata alla volontàdi acquisire il ruolo di “attore imparziale”, in grado dunque diefficacemente tra le parti coinvolte nele, quindi, di dare ulteriore definizione a quell’immagine di “” che Pechino aspira a vedersi riconosciuta in ambito internazionale.