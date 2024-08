L’ultima volta che entrambi i Palii furono rinviati era il 1870

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024) Siena, 16 agosto 2024 – Nonostante la delusione, il 2024 rimarrà comunque un anno memorabile nella storia del Palio. Dopo il rinvio per pioggia e per ben due volte della carriera di Provenzano anche la carriera dell’Assunta è stata rimandata a causa del maltempo. Se già è una rarità che un Palio venga rimandato, trovare un anno in cuisono statiè una impresa. Siena, pioggia in Piazza del Campo: rinviato il Palio In base agli archivi de IlPalio.org,che, quello di luglio e quello di agosto,era il. Successe la stessa cosa anche l’anno prima, il 1869. Poi anche nel 1851, 1842, 1806, 1800, 1794. Nela vincere a luglio fu il Bruco, il mese dopo l’Onda. Oggi la pioggia ha cominciato a cadere su piazza del Campo intorno alle 17.30, mentre si stava svolgendo il Corteo Storico, rendendo scivoloso il tufo.