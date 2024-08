L’Atalanta mette nel mirino Lazar Samardzic | possibile accordo con l’Udinese a 22 milioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Bergamo, 16 agosto 2024 –ha messo nel, gioiello in uscita dal. Sono ore di contatti frequenti sull’asse Bergamo-Udine per il 22enne fantasista tedesco di passaporto serbo, dal 2021 con i bianconeri friulani che intendono venderlo ora prima di rischiare il prossimo anno la svalutazione in vista della scadenza contrattuale prevista nel 2026. Affare che può chiudersi già domani, con un’intesa intorno ai 22più tre di bonus futuri: il giocatore cresciuto in Germania, nel settore giovanile dell’Hertha Berlino, ha già dato il suo ok al trasferimento alla Dea. Che lo inserirebbe al posto del partente Koopmeiners per cui resta da trovare l’intesa con la Juventus anche se le parti sono sempre più vicine.