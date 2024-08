Juventus Allegri è un ricordo | la frase di Vlahovic è un taglio con il passato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2024) “All’inizio di questa nuova stagione arrivo bene, motivato, carico per fare bene e aiutare la squadra. Ci sono tantissime novità, sicuramente è tutto molto diverso. Ci vorrà un po’ di tempo, che noi non abbiamo, però facciamo in fretta e siamo tutti a disposizione per imparare velocemente. La nuova identità della Juve dovrebbe già iniziare a vedersi, siamo tutti motivati e a disposizione del mister per fare meglio. Sarebbe perfetto se si vedesse già dalla prima giornata“. Le parole espresse da Dusana tre giorni dall’esordio in campionato contro il Como. Fra le righe unnetto con ilrappresentato da Massimiliano: il bomber parla di nuova identità bianconera.