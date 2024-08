Iran-Israele 2 giorno di colloqui a Doha L’Idf continua a bombardare Gaza | Sette morti E sgombera safe zone umanitarie nella Striscia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) E’ il secondoditra i mediatori per una treguadie il rilascio degli israeliani rapiti il 7 ottobre. Secondo una fonte vicina al dossier, “le parti sperano di vedere progressi entro le prossime 24 ore“, come riferisce Haaretz, aggiungendo che “finora ihanno avuto successo e si sono svolti in uno spirito positivo”. Il portavoce del Ministero degli Esteri qatariota Majed al-Ansari ha dichiarato all’agenzia di stampa Qna “che i negoziatori sono risoluti nel loro impegno ad andare avanti negli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco, che faciliterebbe il rilascio degli ostaggi” israeliani “e consentirebbe l’ingresso della maggior quantità possibile di aiuti umanitari a”. Le operazioni militari dinell’enclave palestinese non si fermano.