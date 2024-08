Inter definita la cessione di Kamatè all’Aves | cifre e formula! – GDM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’ha trovato un accordo con l’Aves per ladi Issiakain questa sessione estiva di calciomercato. Di seguito i dettagli dell’affare. ACCORDO DEFINITO – L’cederà Issiakacon ladel prestito con diritto di riscatto. Ciò è quanto riportato da Gianluca Di Marzio, con l’indicazione che l’opzione potrà essere attivata pagando circa 2 milioni di euro nelle casse dei nerazzurri. Questi ultimi, a loro volta, potranno controriscattare il calciatore francese versando 250 mila euro in più ai portoghesi.ceduto: l’si riserva una possibilità per il futuro! UNA SENSAZIONE – L’ha deciso di inserire nel contratto siglato con l’Aves la clausola per il riacquisto in quanto crede nelle potenzialità del classe 2004.