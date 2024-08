Gattatico consumazioni nei locali della movida con carta di credito altrui

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 agosto 2024)(Reggio Emilia), 16 agosto 2024 – Con carte ditrovate in un portafoglio rinvenuto tra i sedili di un autobus, un ragazzo di 18 anni, residente nel Reggiano, avrebbe effettuato spese in due”, pagando lecon la. Il giovane è stato identificato e denunciato per indebito utilizzo di carte die di pagamento. E’ accaduto a metà luglio. Un autista di 57 anni, dipendente di Seta, si è accorto dello smarrimento del portafoglio, rinvenuto poi tra i sedili dell’autobus, ma senza denaro e carte di. Scoprendo pure che in tre ore qualcuno aveva usato laperinpubblici. I carabinieri di, ai quali si è rivolta la vittima, hanno indagato, scoprendo il presunto autore del reato attraverso le immaginivideosorveglianza interna del bus.