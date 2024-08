The Family tragedia durante il matrimonio | si accascia a terra privo di sensi Spoiler 2a stagione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 15 agosto 2024) La trama di Theè sempre più fitta, con un risvolto del tutto inaspettato per i telespettatori e un duro colpo per il protagonista. Le prossime puntate porteranno ad un punto di non ritorno uno dei protagonisti della serie. Il tutto proprio in un’occasione speciale che doveva essere evento lieto e condiviso. Momenti decisivi per la narrazione ma anche per l’epilogo della storia. Thealper il protagonista/foto Mediaset Infinity (cityrumors.it)Theracconta la storia di Aslan Soykan, figlio di una grande famiglia che si occupa di un locale notturno. Incontra la psicologa Devin e i due iniziano una frequentazione molto particolare, tanto da avere una visione molto simile del mondo. Thealper il protagonista Nelle prossime puntate,le nozze di Ekrem ed Elif, il protagonista rischierà brutalmente la vita.