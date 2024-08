Scanavino ad Juventus | Chiesa? Oggi è molto difficile vendere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 agosto 2024) L’ad dellaMaurizioha rilasciato un’intervista su Tuttosport, trattando anche il tema caldo dell’estate per i bianconeri e non solo: Federico. Inter da dietro in attesa. CASO – Mauriziocerca di fare chiarezza sul tema: «Come decidete chi possa essere un esubero per la, come accaduto a? Anche in questo caso è una questione di trasparenza, è inutile raccontare bugie quando tutti sanno la verità. Abbiamo rispetto dei nostri avversari e delle loro capacità di valutazione di certe situazioni. Quindi, tanto val e essere trasparenti, no? Poi, come capita ovunque, si può essere non funzionali in una realtà e funzionalissimi in un’altra. Le decisioni sui giocatori dipendono dal modulo di gioco, dalle scelte dell’allenatore, da fattori umani e da fattori economici.