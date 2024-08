Matthew Perry | cinque persone arrestate per la sua morte tra cui due medici

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 15 agosto 2024) Le indagini federali sulladisi sono concluse nella mattinata statunitense del 15 agosto 2024 conarresti; a comunicarlo, FBI e DEA durante una conferenza stampa congiunta a Los Angeles. Tra gli inquisiti troviamo due, e l’assistente personale di, Kenneth Iwamasa. Secondo quanto riportato a pubblico e stampa dal procuratore distrettuale Martin Estrada, una notizia anticipata da ABC News, i sottoposti a fermo sono dunque: oltre a Kenneth Iwamasa e a Eric Fleming, piccolo spacciatore, le cui imputazioni non sono state rese note, Salvador Plasencia, dirigente di una clinica di North Hollywood, e Jasveen Sangha, nota nell’ambiente giudiziario come “La Regina della Ketamina di LA”, sono stati rinviati a giudizio per associazione a delinquere, spaccio e falso in atto pubblico (per aver falsificato documenti ospedalieri).