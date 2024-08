Ius soli Tajani fa chiarezza sullo scontro con la Lega | Favorevoli allo ius scholae ma la riforma della cittadinanza non è all’ordine del giorno

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 15 agosto 2024) Da giorni, all’internocoalizione di governo, cresce la tensione sulla questione dello iuse dello ius. Mentre Forza Italia si dimostra favorevole a una maggiore apertura per quest’ultimo, laha dichiarato di non voler cambiare l’attuale normativa sulla. In un’intervista con Il Messaggero, il leader di Forza Italia, Antonio, ha chiarito la posizione del partito e l’entità delle tensioni con il Carroccio. Pur sottolineando la sua opposizione all’immigrazione irregolare, il ministro degli Esteri riconosce che «la forza dell’Italia risiede nella sua capacità di integrare persone provenienti da tutto il mondo». Per questo, si dichiara favorevoleius, un principio caro a Silvio Berlusconi, ma sottolinea l’importanza di mantenere il rigore nel rispetto delle regole: «Guai a essere lassisti».