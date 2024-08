Il ritorno di Alien

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 15 agosto 2024) «Astronavi, ambienti e persino i mostri non sono creati al computer, ma realizzati in dimensioni naturali e fatti a mano, come 40 anni fa». Il regista Fede Álvarez racconta a Panorama aneddoti e segreti di: Romulus, nuovo capitolo della saga horror fantascientifica. Episodio che mantiene le aspettative: non vi farà dormire. Parola di chi lo ha visto, in anteprima. Estate 1979, al cinema arriva, diretto da Ridley Scott, un film di cui parlano tutti. Per i primi che lo vanno a vedere lo shock è grande abituati a film con ritmi e scene meno crude., infatti, è spaventoso. Forse troppo. Ma questo fattore fu la chiave del suo successo planetario.