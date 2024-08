Cosa hanno accertato Omicidio Sharon Verzeni le analisi sul corpo del compagno Sergio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il caso dell’di, la barista 33enne trovata uccisa con quattro coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola, Bergamo, continua a rimanere avvolto nel mistero. Nonostante le intense indagini e gli interrogatori condotti dalle forze dell’ordine, il movente del delitto e l’identità del colpevole restano ancora sconosciuti.Ruocco, ildi, è stato uno dei primi ad essere ascoltato dai carabinieri, trascorrendo oltre cinque ore in caserma per rispondere alle domande degli investigatori. >> “È davvero lei? Com’è ridotta”. La cantante italiana torna sul palco dopo anni ed è irriconoscibile. Stretta al cuore per i fan: “Dobbiamo aiutarla” Ruocco, che la notte dell’si trovava a letto, ha collaborato pienamente con le autorità, ma finora non è emerso nulla di sospetto nei suoi confronti.