Choc al concerto di Max Gazzè | i frati del convento salgono sul palco e ballano Sotto casa – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Immaginate lo stupore del pubblico del“Musicae Loci” di Maxa Mesoraca, nel crotonese, quando, sulle note di “”, una processione inaspettata ha fatto il suo ingresso sul: idelSS Ecce Homo, guidati dal padre superiore Francesco Bramuglia, hanno deciso di unirsi alla festa, scatenandosi in balli e coreografie che hanno mandato in visibilio la folla. Ilera organizzato dall’Associazione Amici del Santuario in occasione della storica Festa in onore del SS. Ecce Homo: l’entusiasmo contagioso del pubblico ha incoraggiato i religiosi a partecipare attivamente allo spettacolo, tra la sorpresa dei presenti.