Capuano | Zhang-Inter? L’esatta eredità economica la vedremo più avanti

(Di giovedì 15 agosto 2024)è ritornato sull’uscita di scena didall’. Il giornalista si pronuncia sull’ormai ex presidente del club nerazzurro. CAMBIO PROPRIETÀ – Su Top Calcio 24, si discute di Stevene della sua uscita dal club nerazzurro. L’vento di Giovanni: «Reputazione? Uno che ha in giro delle cause per debiti non pagati e non riguarda l’, quello sull’in realtà lo ha ripagato e da questo punto di vista è stato un debitore fedele. L’non era di Steven, l’era della famigliache ha mandato Milano questo ragazzo laureato di 30 anni a vivere lì. A sua volta, la galassia Suning sta avendo un sistema economico che noi non conosciamo e ha lasciato che l’uscita dalla famigliafosse attraverso un escussione. Dobbiamo anche immaginare che alla fine è stata anche una scelta.