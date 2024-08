Auto Il team faentino Top Driver al Minardi Day

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Non si ferma l’attività della scuderia faentinaTop. Vediamo i più immediati. Il 24 e 25 agosto il Topsarà presente con un proprio stand - dove saranno esposte la propria Porsche 911 e il mitico Ford Mustang - all’dromo di Imola in occasione dell’HistoricDay, il tutto per promozionare i propri corsi di guida sicura e sportiva. Sabato 31 l’equipaggio Ricci-Lucchi ”Viola” (foto) su Fiat 124 Spider parteciperà al Giro dei Castelli di San Marino, valido per il Trofeo della Romagna; l’8 settembre,Ruggero Ravaglioli, con la Porsche sarà al via, all’dromo di Vallelunga, di una prova del Gtc Challenge; sabato 14 settembre si torna alla regolarità del Trofeo della Romagna, con il Raduno Ruote nella Storia.