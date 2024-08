Topi dal canale di via Riva Reno | c’è rischio di malattie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Le operazioni di scopertura deldi viadipreoccupano la capogruppo di FdI in Regione, Marta Evangelisti (foto). Soprattutto per la presenza di ratti e insetti e per i problemi che potrebbero dere dalla trasmissione di eventualiinfettive. Per questo, ieri, Evangelisti ha presentato un’interrogazione alla Giunta di viale Aldo Moro, per "chiarire se le disinfestazioni programmate, gestite di concerto tra Comune di Bologna e Ausl a seguito degli interventi suldi, siano sufficienti o se sia necessario potenziare l’attività di prevenzione contro la trasmissione diinfettive", chiede.