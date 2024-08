The Bear 3 la recensione | la dura vita di un genio della cucina

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La serie: The3, 2024. Creata da: Christopher Storer. Genere: Drammatico. Cast: Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bacharach, Jamie Lee Curtis.ta: 10 episodi/35 minuti circa. Dove l’abbiamo vista: Su Disney+, in anteprima stampa ed in lingua originale. Trama: La ricerca dell’eccellenza culinaria spingerà la squadra a raggiungere nuovi livelli e metterà in evidenza i legami che tengono unito il ristorante. Man mano che il team si allarga, ognuno di loro si sforzerà per migliorarsi nel proprio ruolo. Il settoreristorazione non è mai un terreno solido e con questo panorama in continua evoluzione arriveranno nuove sfide e opportunità. I nostri chef hanno imparato che ogni secondo è importante, ma in questa stagione il pubblico scoprirà se hanno la stoffa per arrivare al giorno successivo.