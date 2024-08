Russia nella morsa dell’invasione ucraina a Belgorod è stato di emergenza

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ladi Putin non si aspettava una così forte iniziativasul proprio territorio. La ‘contro-invasione’ di Kiev – che in realtà da mesi stava colpendo il territorio nemico – è diventava effettiva. E oraregione di, non lontano dal confine ucraino, è scattato lodi. La guerra non è più solo in, portata dagli invasori russi. Putin si è fatto sorprendere. A Mosca serpeggiano malumore, nervosismo e inquietudine. Come ha riportato il 13 agosto il Corriere della Sera, Putin ha zittito in diretta tv il governatore regionale di Kursk, Alexei Smirnov, recatosi al Cremlino per riferire della situazione. Smirnov aveva osato dire che, a suo giudizio, gli ucraini erano avanzati di almeno 12 chilometri su un fronte lungo 40 chilometri.