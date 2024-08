Papà furioso per controllo bici del figlio calci al carabiniere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn normaleper il rispetto delle ordinanze sulle ztl si è concluso ieri sera a Forio, sull’isola di Ischia, con l’arresto di un uomo per resistenza e lesioni ad unche stava collaborando con i vigili urbani. L’episodio si è verificato nel pieno centro del comune isolano dove gli agenti della polizia municipale stavano monitorando l’osservanza delle disposizioni vigenti nelle zone a traffico limitato, in particolare quelle relative al divieto di circolazione per leelettriche.