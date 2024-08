Palazzolo adescava minorenni online | prima le promesse di regali poi la violenza sessuale Arrestato 36enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024)(Brescia) – Il mostro si aggirava nella valle dell’Oglio, tra le province di Brescia e Bergamo e in Franciacorta, dove ha adescato diverse ragazzine, tutte tra i 12 e i 14 anni. A fermarlo sono stati i carabinieri della Compagnia di Chiari e della stazione disull’Oglio su ordinanza della Procura della Repubblica di Brescia. Si tratta di un professionista di 36 anni che vive a, ora agli arresti domiciliari. Avrebbe molestato almeno sei ragazzine e con tre di loro avrebbe avuto dei rapporti. Purtroppo nessuno esclude che le vittime siano molte di più e ora la speranza è che loro o le loro famiglie sporgano denuncia. Il riserbo sulla vicenda da parte degli investigatori e della Procura è totale, anche in conto della giovanissima età delle vittime, che l’uomo avrebbe incontrato in luoghi frequentati da giovanissimi.