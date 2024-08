Monia Gasperoni | | Stiamo scalpitando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024)sorride di gusto apprestandosi a iniziare la sua seconda stagione come presidente del Centro Coordinamento Club del Cavalluccio. Considerando che al suo debutto al timone è arrivata una promozione farcita da fiumi di entusiasmo, si riparte coi migliori presupposti: "Lo stato d’animo?, contiamo i giorni. Non vediamo l’ora di tornare allo stadio per essere di nuovo protagonisti di uno spettacolo che non ci basta mai. Perché è vero che la stagione è finita l’altro giorno, ma a noi pare sia già passata una vita". Di certo di tempo ne è passato anche troppo dal 2018, anno in cui il Cavalluccio, salvo sul campo, la cadetteria la perse a causa del fallimento del club. Ora si riparte da dove si era allora, dalla Carrarese che arriverà domenica e da una nuova pagina da scrivere.