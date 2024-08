Il rodaggio del Grifone Biancorossi col Ghiviborgo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sesta uscita stagionale per il Grosseto. Idi mister Malotti, oggi alle 17, affrontano in amichevole la formazione delsul terreno dello stadio Comunale di Ghivizzano. Un’altra trasferta per ildopo il successo ottenuto in casa del Ponsacco. E ancora una volta il tecnico fiorentino è costretto a mandare in campo uno schieramento diverso a causa dei numerosi giocatori infortunati che sono i seguenti: Angeli, Aprili, Barlettani, Benucci, Criscuolo, Frosali, Macchi, Marzierli, Nunziati, Sacchini, Violante.