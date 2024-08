Il recital pianistico di Francesco Attesti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Proseguono gli appuntamenti del Terre d’Arezzo Music Fetsival. Stasera alle 21.15 a Capolona nella Pieve di Sietina va in scena ildi, pianoforte. Musica nel chiostro venerdi` 16 agosto alle 21.15 ad Arezzo. Appuntamento nella Terrazza del Palazzo della Fraternita dei Laici in Piazza Grande con Ottoni a Palazzo e il Quintetto di Ottoni Pentabel Maurizio Pasqui e Mauro Basiglio, trombe, Filippo Zambelli, corno, Giovanni Comanducci, trombone, Emanuele Ragni, tuba. Al via domenica 18 agosto alle 21,15 l’Arezzo Organ Festival. Ad Arezzo nella Pieve di Santa Maria ci sarà ilorganistico di Alessandro Bianchi. Lunedi` 19 agosto alle 21.15 a Cavriglia in Piazza di Montegonzi concerto di violoncello e fisarmonica di Andrea Sernesi, al violoncello e Anna Bodnar alla fisarmonica. Giovedi` 22 agosto alle 21.