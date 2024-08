Guerra di potere tra Lega e Forza Italia La sfida decisiva è la presidenza Rai

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Dietro le quinte della Rai, al di là delle controversiete a TeleMeloni, si sta consumando unaintestina alla maggioranza che riflette chiaramente il momento convulso all’interno del governo.sono impegnate in un acceso confronto per trovare un accordo sul nome del prossimo presidente, mentre Giorgia Meloni osserva preoccupata questa battaglia tutta interna alla coalizione che fa fibrillare il Centrodestra. Non c’è intesa sul nome di Agnes proposto da Fi. Sulla nuova governance Rai è stallo totale Fino a poco tempo fa nei piani alti della Rai circolava una sola voce: il direttore generale Giampaolo Rossi sarebbe diventato il nuovo amministratore deto mentre l’attuale Ad Roberto Sergio avrebbe assunto il ruolo di direttore generale. Uno scambio di ruoli apparentemente semplice.