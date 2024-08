Crollo ponte Morandi processo a settembre Già oltre 170 udienze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sono passati sei anni daldi, avvenuto la mattina del 14 agosto 2018 alle 11.36. Una data che Genova non potrà dimenticare mai: per quelle 43 vittime, per gli sfollati, per due quartieri distrutti ma anche perché ha portato a galla il problema delle manutenzioni delle infrastrutture. È attesa per l’11la ripresa del maxicon la conclusione dei controesami dei consulenti di Aspi e Spea. 58 gli imputati. Tra la prima udienza celebrata il 7 luglio 2022 e l’ultima (16 luglio 2024), sono state effettuate 170. Tra testimoni del pm e delle difese, consulenti tecnici del Pm e delle difese, periti e imputati sono state ascoltate 324 persone. Sono numeri importanti che non verranno dimenticati oggi, per la commemorazione organizzata in collaborazione con il Comitato Parenti Vittime del. Alle 11.