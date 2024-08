Vis l’eliminazione in coppa manda segnali Centrocampo da rafforzare fasce da rivedere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Prima di Ferragosto lanon c’è più e la Vis dovrà utilizzare la prossima domenica, ultima di precampionato, per una partitella in famiglia. Ci sta di uscire perdendo 1-3 con l’Arezzo, lo stesso forte e collaudato dell’ultima stagione, mentre i biancorossi sono nuovi al 60 per cento. Vedere, però, che tra le due squadre sia rimasta la mezza categoria di differenza (playoff contro playout) ha lasciato un po’ di smarrimento. Il passetto avanti ancora non c’è, e magari agosto non è il mese adatto per cercarlo. Bisognerà però farlo in fretta, perché le gare da 3 punti sono alle porte, e le prime avversarie si chiamano Torres (al vertice nel ranking) e proprio Arezzo. Non ha giovato neppure il gol del vantaggio immediato, ben confezionato su palla inattiva (Pucciarelli-Molina-Paganini e il cecchino Nicastro, una garanzia).