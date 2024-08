Traffico Roma del 13-08-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto coda di circa 3 km per un incendio sullaFirenze tra Magliano Sabina e Ponzanono In entrambe le direzioni nel quartiere Tuscolano in via Porta Furba ha segnalato un incidente dalla polizia locale con possibili rallentamenti all’altezza di via degli Angeli per interventi di potatura in via Guglielmo Marconi fino al 31 di agosto si transita su Giada ridotta tra Piazza Augusto Righi e Piazza della Radio con possibili disagi nelle ore più trafficate per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità