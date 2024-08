Sottocorona | Ferragosto tra 40 e temporali E sulla fine del caldo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 agosto 2024) L'ondata di calore si rafforza nei giorni che ci portano a. A fornire le previsioni meteo per i prossimi giorni è Paolo, come riporta il Tg La7 di martedì 13 agosto. Tra domani e giovedì il promontorio subtropicale inizierà a indebolirsi sul Mediterraneo Occidentale permettendo l'arrivo di aria più fresca dall'atlantico ma questo non sarà sufficiente a far scendere molto le temperature che rimarranno comunque sopra la media di 3/7 gradi. Una piccola depressione è prevista tra sabato 17 e lunedì 19 agosto, anche se è ancora da confermare, e dovrebbe aumentare l'instabilità in Italia e far rientrare le temperature almeno nella norma stagionale, viene spiegato. Per quanto riguarda le previsioni di oggi, sole eovunque, spezzati solo da qualche temporale a carattere isolato sulle Alpi e Appennini settentrionali.