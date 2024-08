Sorpreso dai Carabinieri mentre svaligia un negozio 44enne arrestato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEra talmente 'impegnato' are ildi intimo e pelletteria che non si è accorto dell'arrivo dei, che lo hanno bloccato. È accaduto nella notte a Mondragone (Caserta), dove unè statodai militari per tentato furto aggravato. Idella stazione di Mondragone erano impegnati in servizi di controllo del territorio, quando hanno notato un monopattino fermo fuori ad unaperto; sono così entrati nell'esercizio sorprendendo il ladro con le mani nel sacco, e ammanettandolo. L'uomo, è emerso, aveva forzato le porte scorrevoli senza incontrare problemi, provando a forzare anche la cassa, ma invano.