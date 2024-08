ROSMY in tour con l’album POP FICTION

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 13 agosto 2024) Il 3 aprile 2024ha presentato la copertina e il teaser che annunciavaPOP, che dal 19 luglio è disponibile in vinile, inoltre prosegue ildell’artista. Infatti,è partita il 13 luglio con il POPLIVE, ilcon la band per presentare il nuovo album POP. Andiamo a saperne di più.è uscita con l’ultimo album POPPOPè il nuovo album di. Un disco notevole per la sua audacia e la sua carica emotiva. Comprende dodici brani legati tra di loro da diverse tematiche sociali, dove si evidenzia soprattutto il diritto di affermazione del mondo femminile, di chi sa quello che vuole e lotta per conquistarlo. Commenta l’artista a proposito deldichiara: «Popracconta un’epoca in cui il vero si traveste da finzione e la finzione si finge verità.