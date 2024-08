Perugia | firmato un preliminare per la cessione dell’80% del club

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Dopo 13 anni si chiude al’era del presidente Massimiliano Santopadre. In una nota la società umbra ha confermato che è stato formalmente siglato und’acquisto vincolante per ladelle quote societarie delCalcio a una cordata italo-argentina. “L’accordo, che rappresenta un passo significativo nella storia del, prevede il trasferimento delle quote societarie alla Saia srl con il rogito definitivo previsto entro il 30 agosto 2024”, si legge nel comunicato del. Le parti “estremamente soddisfatte dell’intesa raggiunta” sono molto speranzose per il futuro del. Lo stesso Santopadre ha espresso la propria fiducia nella capacità di Javier Faroni, augurandogli il meglio nella sua nuova gestione.