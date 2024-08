Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo | Sandra Bernhard Kristen Schaal e Margaret Cho nel cast della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 13 agosto 2024) L’imminentedie gli dei(la serie che ha ottenuto la più grande première di Disney+) avrà come protagoniste le Sorelle Grigie e nel fine settimana, in occasione del D23, la Disney ha rivelato chi interpreterà i personaggi più amati dai fan. Le Sorelle Grigie, un magico trio di sorelle che condividono un occhio e un dente, saranno interpretate da(nel ruolo di Anger),(nel ruolo di Tempest) eCho (nel ruolo di Wasp). Il trio sarà presumibilmente utilizzato principalmente per il sollievo comico, considerando che tutte e tre le donne sono comiche di successo. Nella storia, i personaggi gestiscono un’impresa di taxi a New York, che li metterà in contatto con alcuni dei giovani eroi dello show.