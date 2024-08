L’orsa Petra come Yoghi con i cuccioli ruba i sacchetti di cibo in paese | il video dall’Abruzzo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 13 agosto 2024) Nuovo avvistamento e nuove riprese filmate pere i suoi duea Lecce nei Marsi, piccolo centro dell’Aquilano nel parco nazionale d’Abruzzo. Scene lontane da quelle della provincia di Trento, dove la convivenza con gli orsi ha avuto esiti controversi e drammatici. Il plantigrado, che è un vero e proprio beniamino per gli abitanti del, si è avventurato in un’escursione notturna alla ricerca di. Ilritrae mammae i suoi duementre nel cuore della notte, furtivamente, si avventano sui primi rifiuti che riescono ad afferrare da uno dei cassonetti del centro abitato, per poi scappare via e inoltrarsi tra la vegetazione. In pratica,l’orsocon Bubu, nei famosi cartoni animati di Hanna e Barbera. L’incursione delha scatenato i commenti social e anche le critiche sulle gestioni degli orsi.