Il tunnel dell’Albarola pronto a fine anno

(Di martedì 13 agosto 2024) Sparita, perché riempita di terra, la voragine tra via Nino Dall’Oro e viale Pavia. Sistemati e ben visibili i dueche comporril nuovo sottopasso, uno ampio per la ciclabile e uno più stretto per i pedoni. Queste sono le condizioni attuali del sottopasso del cantiere di via Nino Dall’Oro, iniziato a metà dicembre 2023 e dove 15 giorni fa sono state collegate le due vie, portando le prime luci nel. L’obiettivo è aprire il sottopasso entro ladell’. Alladei lavori un doppiocomunicante collegherà di nuovo l’Albarola e San Fereolo con il centro città. Un lungoprefabbricato in cemento armato, con una scavatrice all’interno, ha creato lo scheletro del sottopasso. La voragine serviva per posizionare e spingere ilnel terreno.