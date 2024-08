Il sogno olimpico delle Farfalle di Desio | dall’inchiesta al difficile ritorno in pedana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) La rabbia e l’orgoglio. Avevano chiesto di non essere più chiamateper “il peso insostenibile di un collegamento diretto e mediaticamente inevitabile a violenze e abusi che non rispecchia il nostro ideale di libertà”, per dirla con la capitana Alessia Maurelli. Un anno e mezzo dopo, con un meraviglioso bronzonelle valigie da Parigi, prevale la felicità. Sorrisi distesi, non più tirati. Lesono tornate a volteggiare serene. Un’espressione di bellezza, armonia, leggerezza costruita gesto dopo gesto nel laboratorio di, in Brianza. È qui che sei anni fa è nata l’Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica. Un parto lungo una decina d’anni, tra doglie economiche e burocratiche, risolto con il finanziamento di oltre un milione del Coni, il mutuo agevolato concesso dal Credito Sportivo e l’assegnazione dell’area dal Comune.