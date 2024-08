Frozen 3 | Disney conferma la data di uscita del sequel del film animato

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 13 agosto 2024)ha svelato quando debutterà nei cinema3, il nuovo capitolo delle avventure di Anna, Elsa e Olaf.3 ha ora ufficialmente unadi: l'attesodel franchisecampione di incassi:ha infatti svelato che l'appuntamento per assistere alla nuova avventura di Anna, Elsa, Olaf e i suoi amici arriverà nei cinema il 24 novembre 2027. Il progetto potrà quindi sfruttare il Giorno del Ringraziamento per attirare il maggior numero di spettatori nelle sale. Un nuovo capitolo della storia- Il regno di ghiaccio aveva debuttato nei cinema nel 2013 proprio in occasione della festività americana e lo stesso era avvenuto con ildistribuito nel 2019. I dueavevano raggiunto