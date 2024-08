Call of Duty | Black Ops 6 un video presenta la modalità Zombie

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 13 agosto 2024) Activision ha deciso di proseguire la campagna marketing diofOps 6 condividendo proprio in queste ore un nuovodi approfondimento dedicato aambientata sull’isola di Terminus negli anni ’90. Alcuni sviluppatori del publisher americano (di proprietà di Microsoft) hanno prima di tutto ricordato chediOps 6 catapulterà i giocatori in una campagna che vede il team di protagonisti imprigionati in una prigione buia e terrificante. Ma come abbiamo visto qualche giorno fa grazie al trailer di Terminus, ad un certo punto i personaggi vengono liberati, scoprendo che l’isola sulla quale si trovano è stata sfruttata da alcune personaggi malvagi per effettuare esperimenti mostruosi, arrivando a creare persino nuove orde di pericolosi non-morti.