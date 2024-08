Brescianini-Napoli nuovo retroscena sull’affare | trattativa sfumata ecco il reale motivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 13 agosto 2024) In casac’è grande preoccupazione per lanon andata a buon fine. C’è ansia circa questa particolare situazione. Il mercato delsembrava vicino ad una svolta ma nelle ultime ore ha vissuto sorprendenti colpi di scena. Nella mattinata il centrocampista del Frosinone Marcoha effettuato le visite mediche con il club azzurro e sembrava ormai tutto fatto per il trasferimento e l’importante rinforzo a centrocampo. Le cose però non hanno avuto un esito positivo e clamorosamente l’affare è saltato, lasciando increduli sia tifosi che addetti ai lavori. In molti si sono chiesti ildi questa decisione, latra Frosinone eè saltata e il giocatore alla fine andrà all’Atalanta, un trasferimento per circa 13 milioni di euro.