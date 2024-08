Vigevano esce di strada e si ribalta nella roggia Mora | morto sul colpo un 44enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024)(Pavia), 12 agosto 2024 - Un uomo di 44 ha perso la vita in un'uscita di. L'allarme è stato lanciato da un altro automobilista di passaggio poco dopo le 14 di oggi, lunedì 12 agosto, all'estrema periferia Nord della città ducale, zona di campagna tra il centro abitato e il Ticino, sulla Traversa Portalupa, parallela alla circonvallazione della 494 che collegadella Pescatora aCamina. La Ford Puma con al volante ildiè stata trovatata. Per l'automobilista non c'è stato nulla da fare e i soccorritori sanitari, arrivati in codice rosso sia con l'ambulanza che con l'auto medica con il rianimatore a bordo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Non ci sarebbero testimoni dell'accaduto e la dinamica è ancora al vaglio della polizia Locale del Comune di, che sta procedendo con i rilievi.