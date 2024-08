Viaggio nella storia a Benevento Città Spettacolo | attive e prenotazioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi informa che sonoleper “”, un tour a bordo del Bus, accompagnati dagli attori della Red Roger – Compagnia Teatrale, che si terranno il 29 e 30 agosto, nell’ambito della programmazione della 45^ edizione del Festival “”. Tra i monumenti più importanti del nostro patrimonio e figure antiche, gli attori mostreranno non solo la grandezza del nostro passato, ma racconteranno piccole grandi storie legate ai siti proposti. Un Teatro per la. Le tappe saranno: Porta Somma, Arco di Traiano, Teatro Romano. Leper le visite gratuite possono essere effettuate inviando una mail a info@citta.it, specificando in oggetto “Prenotazione”.