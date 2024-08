Spacciatori nell’ex consorzio agrario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) PONTEDERA Sui social e non solo, si moltiplicano le segnalazioni di “presenze“di via Brigate partigiane a Pontedera. Le segnalazioni arrivano dai social e al nostro giornale da parte di alcuni cittadini che risiedono o lavorazione nella zona della stazione-villaggi. Proprio in questi giorni è stata segnalata la presenza di persone che in molti indicano come potenziali. La zona infatti è abbandonata da anni e il degrado ha preso ormai il sopravvento. Inoltre, è un facile nascondiglio per attività illecite a pochi passi dal crocevia della stazione. Già in passato le forze dell’ordine hanno organizzato dei blitz per cacciare gli abusivi. Ma non sembrano bastati questi tentativi.